Kolombiya Hükümeti Çalışma Reformunu Halk Oylamasına Sunmak İstiyor

Kolombiya'da ???????Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, çalışma reformunun halk oylamasına sunulması için yasanın Senato'da yeniden oylanmasını talep ediyor.

İçişleri Bakanı Armando Benedetti, başkent Bogota'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin işçi haklarını ilgilendiren 12 soruluk halk oylaması taleplerinin 15 Mayıs'ta Senato'da "hileli" şekilde reddedildiğini söyledi.

Benedetti, Senato'ya çağrıda bulunarak, "Senato 1 Haziran'a kadar bir karar vermezse, hükümet, çalışma reformuna ilişkin 12 soruyu içeren halk oylamasını seçimlere götürmek üzere referandum ilan edecek." dedi.

Senato'nun harekete geçmemesi durumunda yürütmenin referandum için bir kararname çıkarabileceğini belirten Benedetti, bunun hükümetin "B planı" olduğunu vurguladı.

Senato Başkanı'nın tutumunu da eleştiren Benedetti, "Beşinci Kanun'un 125. maddesi, oylanacak her şeyin okunmasını ve teklif edilmesini zorunlu kılar. Ancak bu kez oylanacak şey okunmadığı için Senato kendini ifade edemedi." diye konuştu.

Senato Başkanı Cepeda'dan hükümete tepki

Öte yandan, Senato Başkanı Efrain Cepeda, Benedetti'ye tepki göstererek, hükümetin kararname ile referandum kararı almasının kuvvetler ayrılığına aykırı olduğunu savundu.

Anayasaya aykırı bir kararname çıkması halinde demokrasiyi korumak için yargı organlarına başvuracaklarını vurgulayan Cepeda, "Anayasanın ihlal edilmesine ve milyonlarca kamu kaynağının siyasi çıkarlara ve seçim kampanyalarına aktarılması için manevralar yapılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ulusal basına göre, merkezi işçi örgütleri, Tarihsel Pakt ve çeşitli sosyal örgütler, halk istişaresini ve sosyal reformları desteklemek amacıyla 28-29 Mayıs'ta ülkenin başlıca şehirlerinde büyük bir ulusal greve hazırlanıyor.

Ne olmuştu?

Petro hükümetinin işçi haklarına ilişkin 12 sorudan oluşan halk oylaması talebi, Senato tarafından kabul edilmemişti.

Sol görüşlü hükümetin hazırladığı işçi haklarına dair 12 sorudan oluşan referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedilmişti.

Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken iktidar partisi milletvekilleri ise oylamanın hileli olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Senato Başkanı Efrain Cepeda'ya "sert" tepki göstererek halka protesto çağrısında bulunmuştu.

Petro, daha sonraki günlerde yaptığı çeşitli açıklamalarda, referandum taleplerini Senato'ya yeniden göndereceklerini duyurmuştu.