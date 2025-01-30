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Kolombiya Hava Kuvvetleri ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenleri Getirdi

Kolombiya Hava Kuvvetleri ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenleri Getirdi
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiya vatandaşlarını taşıyan iki askeri uçağın Bogota'ya indiğini açıkladı.

BOGOTA, 30 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçağın salı günü ülkenin başkenti Bogota'ya indiğini doğruladı.

Kolombiya vatandaşları Petro'nun talimatıyla Houston, Teksas ve San Diego, Kaliforniya'dan getirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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