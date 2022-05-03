Kolombiya, Dünya Kupası Elemelerinde Taraftarlarının Davranışlarından Dolayı Ceza Aldı

BOGOTA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA'nın Pazartesi günkü açıklamasına göre, Kolombiya, 2022 Dünya Kupası elemelerinde taraftarlarının ihlalleri sebebiyle, evinde yapacağı önümüzdeki iki maçı sınırlı seyirciyle oynamak zorunda kalacak. FIFA Disiplin Kurulu'nun verdiği karara göre, Kolombiya Futbol Federasyonu'na 55.000 İsviçre frangı (56.000 ABD doları) para cezası da verildi. Cezalar, Kolombiya'nın 28 Ocak ve 24 Mart'ta Barranquilla şehrinde kendi sahasında ağırladığı Peru ve Bolivya'ya karşı eleme maçlarındaki ayrımcı ve düzen bozan davranışlar nedeniyle verildi. Güney Amerika'nın Dünya Kupası eleme grubunu altıncı sırada tamamlayan Kolombiya, playoff adaylığından bir puan geri kaldı. Futbolun görülmeye değer bu turnuvası 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynanacak.

Xinhua / Güncel