Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine taziye ziyareti Güncel Haberler Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'a taziyelerini ileten Leyva, "Gustavo Petro hükümeti adına Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret ettim. Taziye defterinde ülkenize ve vatandaşlarınıza umut ve dayanışma diliyorum." dedi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise "Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, dost Kolombiya Hükümeti adına taziye defterimizi imzalamak üzere Büyükelçiliğimizi ziyaret etti." ifadelerine yer verildi. Türkiye'ye gönderilmesi muhtemel yardımların konuşulduğu ziyarette, Büyükelçi Sun, Leyva'ya ziyaret için teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Mevlüt Çavuşoğlu Kahramanmaraş Kolombiya Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine taziye ziyareti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.