Kolombiya'dan Gazze'ye İnsani Yardım Filosu'na İHA Saldırısına Tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze'ye gıda ve ilaç ulaştırmak üzere yola çıkan Sumud Filosu gemilerine yönelik İHA saldırısına değindi.

Filodaki 3 Kolombiya vatandaşının güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirten Petro, "Dün gerçekleştirilen taciz ve İHA saldırıları ışığında, vatandaşlarımızın ve tüm gönüllülerin yaşamına, özgürlüklerine ve güvenliklerine saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Uluslararası toplumu onların güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da internet sitesinden yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ve uluslararası insani hukuka uyulmasını, gönüllülerin güvenli geçişinin sağlanmasını talep ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, hükümetin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ülkeleri saldırıyı kınamaya ve çok taraflılık değerlerini savunmaya davet ettiği de vurgulandı.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.