Kolombiya'dan Filistin'e Büyükelçilik ve İki Devletli Çözüm Vurgusu

Kolombiya'dan Filistin'e Büyükelçilik ve İki Devletli Çözüm Vurgusu
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Kolombiya'nın yeni büyükelçisi Jorge Ivan Ospina, İsrail saldırılarına karşı iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklediklerini ve Filistin'e büyükelçilik açacaklarını belirtti. Ospina, mevcut durumu soykırım olarak tanımlayarak, Filistin halkının acil tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından Ramallah'a büyükelçi olarak atanan Jorge Ivan Ospina, iki devletli çözümü "güçlü bir şekilde" desteklediklerini belirtti.

AP'ye açıklamalarda bulunan Ospina, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına değinerek, "Mevcut soykırım süreci güçlü bir şekilde kınanmaya devam edilmelidir. İnsanlara acilen tıbbi müdahale yapılmalı ve rehabilite edilmeleri sağlanmalıdır." dedi.

Orta Doğu'da barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olduğunu vurgulayan Ospina, "Filistin ve İsrail olmak üzere iki devleti esas alan çözümü güçlü şekilde savunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ramallah'taki büyükelçilik binasının henüz hazır olmadığını dile getiren Ospina, şunları kaydetti:

"Mümkün olan en kısa sürede Filistin topraklarına, Katar'a, Ürdün'e ya da Mısır'a gitmeyi umuyoruz.

Küçük ve kendi içinde çözülmemiş çatışmaları olan bir ülkenin, Filistin'de büyükelçilik açmasının taşıdığı sembolik önemi vurgulamak isterim. Dayanışma yolunun bir rota olarak benimsenmesi ve her iki devletin de tanınmasının gerekliliği büyük önem taşıyor."

Ospina, zor bir dönemde Filistin'de büyükelçilik açacaklarını belirtirken, Hamas'ın elinde bulunan Kolombiya-İsrail vatandaşı bir kişinin serbest bırakılması için de çağrıda bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından 20 Ekim 2023'te Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, görev süresinin dolmasına 4 gün kala Filistin'i 3 Ağustos 2018'de devlet olarak tanımıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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