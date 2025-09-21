Haberler

Kolombiya'daki Maden Göçüğünde 8 Madencinin Cesedine Ulaşıldı

Kolombiya'nın Cauca bölgesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 8 madencinin cesedine ulaşıldı. Olayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları, madencilerin oksijen yetersizliğinden öldüğünü ortaya koydu.

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde 11 Eylül'de altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 8 madencinin cesedine ulaşıldı.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Cauca'ya bağlı Santander de Quilichao kırsalında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İş makineleri ve gönüllülerin günler süren çalışmalarının ardından 8 madencinin cesedi çıkarıldı.

Kuzey Cauca Yerli Konseyleri Derneği, madencilerin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
