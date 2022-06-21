Kolombiya'daki Cali Hayvanat Bahçesi
AA - Juan Sebastian Arias - Güncel
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Kolombiya'nın Cali kentinde bulunan ve iki binden fazla canlıya ev sahipliği yapan Cali Hayvanat Bahçesi, Latin Amerika'nın en iyi hayvanat bahçelerinden birisi olarak biliniyor.
Kolombiya'nın Cali kentinde bulunan ve iki binden fazla canlıya ev sahipliği yapan Cali Hayvanat Bahçesi, Latin Amerika'nın en iyi hayvanat bahçelerinden birisi olarak biliniyor. Cali Nehri kıyısına 1969 yılında kurulan parkta, amfibiler, memeliler, sürüngenler, kuşlar ve kelebekler dahil olmak üzere 233 türden fazla canlı yer alıyor.
AA / Juan Sebastian Arias - Güncel