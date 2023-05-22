Kolombiya'da zorla silah altına alınan 4 yerli çocuk FARC üyelerince öldürüldü

Kolombiya'da mart ayında zorla silah altına alınan 4 çocuk, kaçmaya çalışırken, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) üyelerince öldürüldü.

Ombudsman Ofisinden yapılan açıklamada, Murui yerlilerine mensup 4 çocuğun Caqueta ve Amazonas sınırında eski FARC üyeleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Örgütten kaçma girişiminde bulunan çocukların infaz edildiği belirtilen açıklamada, "Yerli topluluklardan küçük yaştaki çocukları, gençleri zorla silah altına almak ve onları öldürmek barışla bağdaşmaz. Uluslararası insan haklarına yönelik açık bir ihlaldir." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da cinayetlere, "Acımasız bir suç ve barışa atılmış bir tokat." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kolombiya basınında çıkan haberde ise cinayetlerden sorumlu tutulan FARC muhalifi el Estado Mayor Central (EMC) örgütünün konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı kaydedildi.

Hükümet EMC ile ateşkes görüşmelerini kısmen askıya aldı

Olayın ardından hükümetten yapılan açıklamada, EMC ile ateşkes görüşmelerinin kısmen askıya alındığı belirtilerek, "Barış içinde ülke inşa etme iradesini sorgulayan korkunç bir olay. Sonuç olarak bu örgütle Meta, Caqueta, Guaviare ve Putumayo bölgelerinde yürütülen ikili ateşkes kısmen askıya alındı ve tüm operasyonlar yeniden etkinleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, örgüte yönelik alınan kararın 72 saat içinde yürürlüğe gireceği kaydedilerek, "Uluslararası İnsan Haklarına açık bir ihlal yapıldı. Bu tür bir suçun izah edilecek hiçbir haklı yanı yok, halkta belirsizlik ve endişeye yol açan bu saldırı aynı zamanda ikili ateşkesin de kısmen askıya alınmasına neden oldu. Ateşkes, belirlenen bölgelerde halkın yaşamını ve bütünlüğünü koruma altına almıyorsa, ısrar etmenin bir anlamı yok." denildi.

İkili ateşkesin askıya alınmasına rağmen örgüt ile diyalog aşamasının yeniden başlatılacağı aktarılan açıklamada, barış müzakeresi için yeni delegenin yakında duyurulacağı kaydedildi.

Olay

EMC'den kaçmak isterken 17 Mayıs 2023'te infaz edilen 4 yerli çocuğun cesedi Caqueta ve Amazonas sınırında bulunmuştu.

Kasım 2016'da devlet ile FARC arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından EMC silahlı grubunun lideri Ivan Mordisco sürece muhalefet ederek barış anlaşmasına katılmamıştı.

Yaklaşık 3 bin silahlı üyesi olduğu sanılan EMC, 2017'de silahlı saldırılarına yeniden başlayarak, çok sayıda çocuğu zorla silah altına almıştı.

6 aylık ateşkes anlaşması

Cumhurbaşkanı Petro, 2 Ocak'ta silahlı örgütler ELN, Marquetalia Merkez Komutanlığı, EMC, Kolombiya Gaitanista Öz Savunma Kuvvetleri ve Sierra Nevada Öz Savunma Kuvvetleri ile 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2021'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde ülkede topyekun barış politikası uygulayacağı vaadinde bulunmuştu.