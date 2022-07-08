Kolombiya'da yüzlerce motosikletçi güvenlik önlemlerine karşı gösteri düzenledi Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yüzlerce motosiklet sürücüsü kendilerine yönelik güvenlik amaçlı alınan kararları protesto etti. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yüzlerce motosiklet sürücüsü kendilerine yönelik güvenlik amaçlı alınan kararları protesto etti. Başkent Bogota'nın en büyük caddesini trafiğe kapatan 600'den fazla motosiklet sürücüsü, Bogota Belediyesinin aldığı güvenlik uygulamalarına tepki gösterdi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen motosikletçiler, korna çalarak belediyenin yıl sonuna kadar sürmesi beklenen ve kendilerinin trafikteki hareket alanlarını kısıtlayan düzenlemenin son bulmasını istedi. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin aralık ayına kadar süreceğini duyurdu. Karara tepki gösteren motosiklet örgütü temsilcileri ise belediyeyle daha önce yaptıkları toplantıda, kısıtlamanın haziran ayı itibarıyla son bulması konusunda anlaştıklarını savundu. Motosikletçiler, ana caddede bir süre topluca ilerledikten sonra üç gruba ayrılarak eylemlerini tamamladı. Belediyenin gerekçesi Suç örgütlerinin yoğun şekilde motosiklet kullanarak kentte hırsızlık ve gasp olaylarına karıştığını savunan Bogota Belediyesi, bu yüzden motosiklet sürücülerinin hareket alanlarını kısıtlayan kararlar almıştı. Karara göre, akşam 19.00 ila sabah 04.00 saatleri arasında bir motosiklette iki kişinin aynı anda seyahat etmesi yasaklanıyor. Belediye Başkanı Claudia Lopez, 6 Nisan'daki açıklamasında, kentte yüksek suç oranlarını frenlemek amacıyla bir dizi önlem aldıklarını belirterek "Suçlular, insanları kaykay veya bisikletle öldürmüyor, insanları motosikletle öldürüyor." ifadesini kullanmıştı. Bu sözlere sosyal medyadan tepki gösteren motorcular, Lopez'i protesto kararı almaştı. AA / Sinan Doğan - Güncel Güney Amerika Motosiklet Kolombiya Güncel Haberler

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