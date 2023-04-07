Kolombiya'da yıl başından bu yana 95 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya hükümeti, yıl başından bu yana yapılan operasyonlarda 95 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Kolombiya hükümeti, yıl başından bu yana yapılan operasyonlarda 95 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, basın açıklamasında, yıl başından bu yana güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, 95 ton kokaine el konulduğunu belirterek bu yılki hedeflerinin 834 ton olduğunu kaydetti.

Yıl başından bu yana cinayet oranlarında da kayda değer bir düşüş olduğunu hatırlatan Velasquez, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik azalma olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yla haftalık verileri düzenli paylaştıklarını dile getiren Velasquez, söz konusu operasyonlarda milyarlarca nakit paraya da el konulduğunu belirtti.

Velasquez, asker ve polisin ortak operasyonlarının devam edeceğini vurgulayarak Kolombiyalıların güvenliği için çetelere yönelik mücadelenin kapsamının genişletileceğini ifade etti.

Kolombiya'da en son kara ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda 8,3 ton kokainin ele geçirildiği bildirilmişti.