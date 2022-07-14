Kolombiya'da yerli halk lideri suikast sonucu öldürüldü - Haberler

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Kolombiya'da yerli halk lideri suikast sonucu öldürüldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Kolombiya'da yerli halk lideri suikast sonucu öldürüldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yerli halk liderlerinden Jaime Losada, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yerli halk liderlerinden Jaime Losada, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, Losada, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Guzman kasabasında, kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Yetkililerin açıklamasına göre, Losada'nın cesedinin Sevilla Nehri kıyısında bulunduğu bildirildi.

Losada'nın uzun süreden bu yana silahlı çeteler tarafından tehdit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yıl 101 toplum lideri, suikasta kurban gitti

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 101 toplum lideri suikasta kurban gitti.

Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla 2019 Temmuz'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Güney Amerika Sevilla FC Kolombiya Güncel Haberler

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