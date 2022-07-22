Kolombiya'da yeni Savunma Bakanı belli oldu Kolombiya'da, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ivan Velasquez Gomez'i yeni Savunma Bakanı olarak atadığını duyurdu. Kolombiya'da, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ivan Velasquez Gomez'i yeni Savunma Bakanı olarak atadığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Petro, "Savunma Bakanımız, adli soruşturmalardan sorumlu Yüksek Mahkeme üyesi ve eski yardımcısıdır. Yolsuzlukla ve cezasızlıkla mücadele komisyonundan sorumlu eski BM Komiseri Dr. Ivan Velasquez Gomez bu göreve atandı." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına kısa süre kala kabinesini neredeyse tamamlayan Petro, 3 yerli temsilciye de kabinesinde yer verdi. Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 oyla ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı. AA / Sinan Doğan - Güncel Birleşmiş Milletler Kolombiya Twitter Güncel Haberler

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