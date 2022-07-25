Kolombiya'da Wayuu yerlilerinin tuz üretimi - Haberler

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Kolombiya'da Wayuu yerlilerinin tuz üretimi

AA - Lis Mary Machado - Güncel
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Dünyanın en geniş tuzlu su denizlerinden biri olan Karayip Denizi kıyısında yer alan Kolombiya'nın Guajira bölgesindeki Manaure kasabasında Wayuu yerli halkı, geçim kaynakları olan tuz işçiliğini geleneksel ustalık yöntemleri ile sürdürüyor.

Dünyanın en geniş tuzlu su denizlerinden biri olan Karayip Denizi kıyısında yer alan Kolombiya'nın Guajira bölgesindeki Manaure kasabasında Wayuu yerli halkı, geçim kaynakları olan tuz işçiliğini geleneksel ustalık yöntemleri ile sürdürüyor. Karayip kıyılarından göletlere basılan suyun buharlaşması ile elde edilen tuz, kol gücüyle toplanarak çuvallara dolduruluyor.

AA / Lis Mary Machado - Güncel

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