Kolombiya'da uluslararası Venezuela zirvesi düzenlenecek

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Venezuela'daki durumu ele almak üzere ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin katılacağı uluslararası bir zirve düzenleneceğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Venezuela'daki durumu ele almak üzere ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin katılacağı uluslararası bir zirve düzenleneceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BM) konuşan Leyva, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 29 Mart'ta duyurduğu zirvenin 25 Nisan'da başkent Bogota'da yapılacağını teyit etti.

Leyva, Venezuela hükümetiyle muhalefet arasındaki diyaloğa değinerek, "ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin dahil olduğu ve Latin Amerika ülkeleriyle siyasi diyaloğun yeniden ele alınması için Bogota'da konferans düzenlenecek. Ayrıca Meksika'da muhalefet partileri ile Devlet Başkanı Maduro hükümeti arasında başlayan müzakereler de doğal olarak konuşulacak." ifadesini kullandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, uluslararası konferansa ABD Dışişleri Bakanı Antony Bliken'ın da katılacağı bildirildi.

Venezuela tarafından ise iktidar ve muhalefeti temsilen üst düzey heyetlerin davet edileceği belirtildi.

Öte yandan Venezuela muhalefetinin devlet başkanı adayını belirlemek amacıyla 22 Ekim'de yapacağı ön seçimlere ülkenin ünlü komedyeni Benjamin Rausseo'nun da aday olacağı kaydedildi.

Rausseo, başkent Karakas'ta seçim çalışmalarına başladığını dile getirerek, "Venezuelalılar, bağımsız olmanız ve kendi kaderinizin efendisi olmanız için hepinizin başkan adayı olduğumu ilan etmek istiyorum. Siyasi ve dini ideolojileri ne olursa olsun her alanda en iyilerle çalışacağıma söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'dan müzakerelere destek

Petro, 7 Ağustos'ta iktidara gelmesinden bu yana mevkidaşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 4 kez bir araya gelmiş ve muhalefet ile iktidar arasında muhtemel müzakereleri desteklediğini söylemişti.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son Kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme kat edilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, çeşitli dönemlerdeki açıklamasında, muhalefet ile müzakerelere dönmeye sıcak bakmadığını, ülkesinin uluslararası bankalarda el konulan kaynaklarının henüz teslim edilmediğini belirtmişti.