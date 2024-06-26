Kolombiya'da Silahlı Saldırı: 6 Kişinin Cesedi Bulundu
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahla vurulduğu tespit edilen 6 kişinin cesedi bulundu. Olayın gerçekleştiği Cabeceras köyünde yapılan arazi tarama faaliyetlerinde 1 kişi ağır yaralı olarak bulundu. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için operasyon başlatıldı.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahla vurulduğu tespit edilen 6 kişinin cesedi bulundu.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Cabeceras köyünde cesetler tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişinin silahla öldürüldüğünü belirledi.
Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetlerinde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenler araç ve motosikletle bölgeden uzaklaştı.
Zanlıların bulunması için operasyon başlatıldı.