Kolombiya'da Şiddetli Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu: 8 Ölü

Kolombiya'nın Medellin kentinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Medellin'e bağlı Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelanda dev bir toprak kütlesi birkaç evin üzerine düştü.

Toprak kayması sonucu 8 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi görevlendirildi. Olası risklere karşı 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, olayın ilk anından itibaren tüm acil durum protokollerinin devreye alındığını ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldığını açıkladı.

Kolombiya genelinde mart ayından bu yana etkili olan yoğun yağışlar, birçok bölgede can ve mal kaybına yol açtı.