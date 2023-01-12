Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'da servis otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi öldü

Güncel Haberler

Kolombiya'da servis otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi öldü

Kolombiya'nın Huila kentinde servis otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Huila kentinde servis otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, kentte bağlı La Plata ile Tesalia kasabaları arasındaki otoyolda, servis aracı karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada servis şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Kolombiya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title