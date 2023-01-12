Kolombiya'da servis otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi öldü Güncel Haberler Kolombiya'nın Huila kentinde servis otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya'nın Huila kentinde servis otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya basınında çıkan habere göre, kentte bağlı La Plata ile Tesalia kasabaları arasındaki otoyolda, servis aracı karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada servis şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Kolombiya Güncel Haberler

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