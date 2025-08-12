Kolombiya'da Senatör Miguel Uribe Turbay İçin 1 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Kolombiya'da 2026 seçimleri için sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından, 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin, Senatör Uribe'nin eşi, çocukları, babası ve yakınlarıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Uribe'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirilen açıklamada, "Bu süre boyunca ülkenin tüm kamu binalarında, askeri birliklerde, polis karakollarında ve yurt dışındaki Kolombiya büyükelçiliklerinde bayraklar yarıya indirilecek." ifadesine yer verildi.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan ve Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez de Uribe'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, kentlerinde 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

Öte yandan, özel hastaneden alınan Senatör Uribe'nin cenazesi, tören için başkent Bogota'daki Kongre binasına götürüldü.

Uribe'nin eşi Maria Claudia Tarazona, babası Francisco Uribe, çocukları ve diğer aile yakınları da Kongre'deki törende hazır bulundu.

Tören sırasında Uribe'nin aile yakınları ve bazı milletvekilleri, gözyaşlarını tutamadı.

Törene, eski cumhurbaşkanlarından Juan Manuel Santos ve Cesar Gaviria başta olmak üzere çok sayıda milletvekili katıldı.