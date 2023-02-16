Kolombiya'da sağlık reformu yasası protesto edildi

Kolombiya'da meydanlara inen binlerce kişi, ülkede büyük tartışmalara neden olan sağlık reformu yasasını protesto etti.

Kolombiya'da meydanlara inen binlerce kişi, ülkede büyük tartışmalara neden olan sağlık reformu yasasını protesto etti.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya tepki gösteren kalabalık gruplar, başkent Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı olmak üzere birçok kentte yasa karşıtı sloganlar attı.

Muhalif partiler tarafından organize edilen protestoya çeşitli STK'ler ve sendikalar da destek verdi, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Sabah saatlerinde Ulusal Park'ta toplanan göstericiler, pankart ve dövizlerle sağlık reformu karşıtı sloganlar atarak tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Demokratik Merkez Partisi Senatörü Miguel Uribe, açıklamasında, sağlık reformuna güçlü şekilde karşı çıkacaklarını belirterek, "Sokağa çıkmalıyız, bunu zaten vergi reformuyla da yaptılar, haksız yere hayat pahalılığını arttırdılar, düşük gelirlileri gıda fiyatıyla cezalandırdılar. Sağlık reformuyla Kolombiyalıların hayatını riske atacaklar, çalışma ve emeklilik reformuyla bizi kayıt dışılığa ve işsizliğe mahkum edecekler, yürüyüşe çıkmak, vatanı savunmak, ailelerimizin geleceğini korumaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro ise ülkede tartışılan sağlık reformu yasasının herkese eşit sağlık hizmeti sağlayacağını savunuyor.

Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'nun balkonundan dün destekçilerine seslenen Petro, Kongre'ye sunulan sağlık reformu yasasının ülkede sosyal refahı inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu söylemişti.