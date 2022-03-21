Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü - Haberler

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Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü

Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Magdalena yönetim bölgesine bağlı Los Andes kasabasından yola çıkan yolcu otobüsü, Mompox otoyolunda henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı.

Kazada aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Kolombiya, Güncel, Haberler

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