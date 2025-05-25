Kolombiya'da Otobüs Kazası: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Kolombiya'da Otobüs Kazası: 9 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kolombiya'nın Calarca kentinde meydana gelen otobüs kazasında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayda 26 yolcu taşınan otobüs teknik arıza nedeniyle kontrolünü kaybetti.

BOGOTA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Kolombiya'nın Quindio Departmanı'na bağlı Calarca kenti yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında en az 9 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yerel basına yapılan açıklamaya göre 26 yolcuyu taşıyan otobüs, cumartesi günü La Linea otoyolu üzerindeki Helicoidal Köprüsü'nde teknik arıza nedeniyle kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Otobüsteki 26 yolcu arasında Alexander von Humboldt Üniversitesi'nden mühendislik öğrencilerinin ve Ulusal Yollar Enstitüsü'nden yetkililerin bulunduğu belirtildi.

Hızla olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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