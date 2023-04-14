Kolombiya'da öldürülen insan hakları savunucuları için panel düzenlendi

Kolombiya'da cinayete kurban giden insan hakları savunucuları ile sosyal liderlere dikkat çekilmesi için panel düzenlendi.

Kolombiya'da cinayete kurban giden insan hakları savunucuları ile sosyal liderlere dikkat çekilmesi için panel düzenlendi.

Başkent Bogota'daki Hafıza Merkezinde düzenlenen programa, kurbanların yakınlarının katılmasının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile gazeteci yer aldı.

Son 20 yılda öldürülen bin 100 insan hakları savunucusu ile sosyal liderlerin hayatlarını anlatan "HISTORIAS INCONCLUSAS" bitmemiş hikayeler isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan kurban yakınları, adli makamların yeterli ve etkin çalışmaması nedeniyle cinayetlerin cezasız kaldığına vurgu yaptı.

Toplum liderlerine yönelik şiddet dalgasının devam ettiği belirtilen konuşmalarda, devletten liderlerin can güvenliğini sağlamasını ve cinayetlerin aydınlatılması çağrısında bulunuldu.

İnsan Hakları Program Koordinatörü Lourdes Castro, kitabın halk tarafından incelenmesi için simgesel yerlerde bunu tanıtacaklarını kaydederek, "İnsan hakları savunucuları ve sosyal liderlere yönelik işlenen suikastlar, Kolombiyalılar tarafından artık bilinen bir gerçekliktir. Yaşanılanları tüm bu gerçekliği kararlı şekilde insanlara aktaracağız." ifadesini kullandı.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), ülkede yılbaşından bu yana 33 toplum liderinin suikasta kurban gittiğini duyurmuştu.