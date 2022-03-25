Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 öğrenci öldü - Haberler

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Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 öğrenci öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 öğrenci öldü

Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kolombiya'da okul servisinin uçuruma yuvarlanması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ülkenin Kuzey Santanter yönetim bölgesine bağlı Laguna de Ortices kasabasından yola çıkan okul servisi, San Andres kasabasındaki kara yolunda 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada 6 öğrenci yaşamını yitirdi, servis şoförü dahil 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, helikopterin de yardımıyla bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, kaza nedeniyle ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak, "Okul güzergahında meydana gelen kazada küçük çocukların hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Yetkili makamlardan olayla ilgili soruşturma başlatması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Ulusal Karayolu Ajansına göre, yıl başından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen trafik kazalarında 1136 kişi hayatını kaybetti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Kolombiya, Güncel, Haberler

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