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Kolombiya'da Müslümanlar Ramazan Ayında Toplu İftar Yaptı

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, ramazan ayının başlamasıyla birlikte İstanbul Mescidi'nde toplu iftar yaptı. İftar sonrası teravih namazını kılan Müslümanlar, Filistinliler için dua etti. Mescit görevlileri ise her gün ücretsiz iftar vereceklerini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, ramazan ayının başlamasıyla Müslümanlar toplu iftarda buluştu.

Başkent Bogota'daki İstanbul Mescidi'nde toplanan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla yer sofrasında oruçlarını açtı.

İftardan sonra teravih namazını hep birlikte eda eden Müslümanlar, Gazze'de zor şartlar altında yaşayan Filistinliler için dua etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan mescit görevlileri, bu ramazan ayında da her gün ücretsiz iftar vereceklerini duyurdu.

Görevliler, ramazan ayının anlam ve ehemmiyetini Kolombiyalılarla paylaşmaktan oldukça mutlu olduklarını ve gönüllü olarak her gün yemek pişirdiklerini söyledi.

İstanbul Mescidi'nde iftar vermek isteyenler, cami görevlisine ismini yazdırarak belirlenen günde bütün masrafları karşılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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