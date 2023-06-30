Kolombiya'da Kuraklık Nedeniyle Ekonomik ve Sosyal Acil Durum İlan Edildi

Kolombiya'nın kuzeyindeki La Guajira yönetim bölgesinde etkili olan aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle ekonomik ve sosyal acil durum ilan edildi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bölgeye yaptığı ziyarette krizin çözümü için destek sözü verdi ve bütçeden daha fazla kaynak kullanılmasını talep etti. La Guajira'da su kaynaklarının kıtlığına dikkat çeken Petro, insan tüketimine uygun içme suyu sorununun çözülmesinin öncelik olduğunu belirtti.

Kolombiya'nın kuzeyindeki La Guajira yönetim bölgesinde son zamanlarda etkili olan aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle "ekonomik ve sosyal acil durum" ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, La Guajira bölgesine ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, burada iklimsel bir felaket ve kuraklık yaşandığını belirterek, bölgenin destekleneceğini söyledi.

Kabinesi ve yerel yetkililerle toplantıda bir araya gelen Petro, "Hükümet üyeleri ve hukukçularla yaşanılan krizi ele aldık. Ekonomik ve sosyal acil durum ilan edilmesi kararını doğru bulduk. Projelerin hayata geçmesi için umarım Anayasa Mahkemesi, bütçeden daha fazla kaynak kullanmamıza ve Guajiira halkı ve çocukları için ne gerekiyorsa yapmamıza destek olur." ifadelerini kullandı.

La Guajira'daki krizin çözümü için gerekli talimatları verdiklerini vurgulayan Petro, kamu bütçesini en ihtiyaç sahibi kişiler için kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Petro, bölgedeki su kaynaklarının kıtlığına değinerek "La Guajira genelinde su kullanımına ilişkin öncelikleri değiştireceğiz, birinci önceliğimiz insan tüketimine uygun içme suyu sorununu çözmektir. Geri kalanlar ise tamamlayıcıdır ve öncelik değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kabinesiyle 26 Haziran'dan bu yana La Guajira'da bulunan Petro, halkı ziyaret etmesinin yanı sıra bölgenin kronik sorunlarının çözümü için yerel yetkililerle toplantılar düzenledi.

Ülkenin birçok bölgesi El Nino hava olayları nedeniyle hem bunaltıcı sıcaklarla hem de şiddetli yağmurların yol açtığı sellerle boğuşuyor.