Kolombiya'da köylülerin protestolarda alıkoyduğu 79 polis serbest bırakıldı

Kolombiya'nın güneyindeki Caqueta yönetim bölgesinde dün köylülerce alıkonulan 79 polis ile şirket çalışanlarının serbest bırakıldığı bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, açıklamasında, polislerin ve şirket çalışanlarının serbest bırakıldığını belirterek köylülerin sorunlarının çözümü için bölgeye gideceğini kaydetti.

Petro, "Bugün, Savunma ve İçişleri Bakanı'nın çabaları sayesinde, San Vicente del Caguan'da köylüler tarafından tutulan tüm polis personeli ve petrol şirketi yetkilerinin serbest bırakılması sağlandı." ifadesini kullandı.

Diyalog hükümeti olduklarını hatırlatan Petro, "Köylülerin ihtiyaçlarını, şikayetlerini ve taleplerini bizzat dinleyeceğim. Savcılık bu olaylarda ölenlerin, katillerin kimler olduğunu, kimlerin yargılanması gerektiğini araştırıp tespit etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Olayların ardından bölgeye giden Savunma ve İçişleri Bakanları özgür bırakılan polislerle bir araya geldi.

Olay

San Vicente del Caguan kasabasına bağlı Los Pozos kırsalında, özel bir petrol şirketinin bölgedeki faaliyetlerini protesto eden köylüler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çıkan olaylarda, bir polis ile bir sivil hayatını kaybetmiş, 79 polis ve 9 şirket çalışanı köylüler tarafından alıkonulmuştu.

Yerel basındaki haberlerde ise şiddet olaylarının köylülerin 9 şirket çalışanını tutsak almasıyla başladığı ve bölgeye gelen Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'a bağlı 79 polisin de bu esnada alıkonulduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Petro'dan olaylara tepki

Petro, basına yaptığı açıklamada, göstericilerden güvenlik güçlerini derhal serbest bırakmasını istemişti.

Çinli özel bir petrol şirketine ait Emerald Energy tesisleri civarında bir süredir protestolar düzenleyen bölge sakinleri, 42 kilometre yolun asfaltlanması, altyapının düzenlenmesi ve bölgenin ekonomik durumunun iyileştirilmesi gibi bir dizi talepte bulunmuştu.

Silahlı grupların bölge sakinlerini tehdit etmesi ve köylerini terk etmesi için baskı yapmasının da olayların çıkmasında önemli faktörlerden olduğu belirtilmişti.