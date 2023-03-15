Kolombiya'da kömür madenlerinde meydana gelen patlamalarda 11 kişi öldü

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesindeki üç kömür madeninde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 11 madenci yaşamını yitirirken, kayıp 10 madenci de aranıyor.

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesindeki üç kömür madeninde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 11 madenci yaşamını yitirirken, kayıp 10 madenci de aranıyor.

Sutatausa kasabasındaki El Cajon bölgesinde yer alan El Hoyo, Lucero ve La Esperanza isimli kömür madenlerinde patlamalar yaşandı.

Patlamalarda 11 madenci hayatını kaybetti, mahsur kalan 10 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan madencilerin kurtarılması için valilik ile gerekli tüm çabayı gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Cundinamarca Valisi Nicolas Garcia, Caracol televizyonuna yaptığı açıklamada, geceden bu yana 10 madencinin kurtarılması için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan haberi alan madenci yakınlarının çevredeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Ülkede yasa dışı işletilen maden ocaklarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi, "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.