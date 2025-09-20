Kolombiya'da Kamu Düzeni Risk Analizi Eğitimi Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle Kolombiya'da düzenlenen "Kamu Düzeni Risk Analizi Eğitimi" programı tamamlandı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen polis eğitimleri, bu kez Kolombiya'da gerçekleştirildi.

Başkent Bogota'daki Kolombiya Ulusal Polis Akademisi (ESPOL) yerleşkesinde düzenlenen "Kamu Düzeni Risk Analizi Eğitimi"ne ülkenin farklı bölgelerinden 25 polis katıldı.

Beş gün süren programda, Türkiye'den gelen emniyet uzmanları tarafından kamu düzenine ilişkin risklerin tespiti, şüpheli profilleme, belge kontrolü, beden dili, üst arama ve araç analizi konularında teorik ve uygulamalı dersler verildi.

Program kapsamında suçluya müdahale, suçlu-suçsuz ayrımı ve suçu önleme başlıklarında da katılımcılara önemli kazanımlar sağlandı.

Kapanış ve sertifika törenine Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya Ulusal Emniyet Teşkilatı'nı temsilen Genel Müdür Tuğgeneral Susana Blanco Romero, TİKA Kolombiya Koordinatörü Merve Zengin ile iki ülkenin güvenlik kurum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Tuğgeneral Romero, "Türkiye'nin desteği uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koyuyor. TİKA aracılığıyla sundukları kıymetli ortaklık için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Büyükelçi Sun ise projenin, polis uygulamalarında uluslararası standartların yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirterek, "TİKA'nın Kolombiya'daki özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

TİKA Bogota Koordinatörü Zengin de programın sadece teknik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda iki ülke arasında kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına vesile olduğunu vurguladı.

Zengin, eğitimin devamı niteliğinde 10 Kolombiyalı polisin Türkiye'ye davet edileceğini dile getirdi.

Tören, Türk ve Kolombiyalı emniyet yetkililerin karşılıklı plaket takdimiyle sona erdi.