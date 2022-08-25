Kolombiya'da kadınlar hapishanesinin mahkumları meslek edinerek hayata tutunuyor

Kolombiya'da en büyük kadınlar hapishanesi olarak bilinen tarihi El Buen Pastor Cezaevi, yürüttüğü sosyal projelerle mahkumları yeniden topluma kazandırmaya çalışıyor.

Kolombiya'da en büyük kadınlar hapishanesi olarak bilinen tarihi El Buen Pastor Cezaevi, yürüttüğü sosyal projelerle mahkumları yeniden topluma kazandırmaya çalışıyor.

Başkent Bogota'da yer alan ve Cezaevleri Genel Müdürlüğüne (INPEC) bağlı olarak 1893'te kurulan ünlü kadınlar hapishanesinin mahkumları, devlet ve özel girişimin destekleriyle kendilerine sunulan meslek fırsatlarını değerlendiriyor.

El Buen Pastor Cezaevi, ülkede yıllardır giderek derinleşen sosyal eşitsizlik, yüksek suç oranları, çete savaşları, fuhuş ve uyuşturucu kaçakçılığının son bulduğu cezaevi olması açısından sembolik bir önem taşıyor.

1246 kişilik kapasitesine rağmen 1797 kişinin kaldığı hapishanede bir zamanlar gardiyanların kötü muamelesine maruz kalan kadınlar, burada edindikleri yeni meslekler sayesinde özgürlüklerine kavuşacakları günü iple çekiyor.

Cezaevlerinden tahliye olanların kolayca iş bulamaması, suça yönelmesi ve hapishaneye yeniden düşmesi gibi faktörler sebebiyle sosyal projeler başlatan devlet destekli kuruluşlar, mahkumlara çeşitli meslekler edindirerek topluma kazandırmaya başladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan mahkumlar, kendilerine sunulan fırsatları azami şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

"İşimi çok severek yapıyorum, artık yeni bir mesleğe sahibim"

Hırsızlık ve gasp suçundan 12 yıldır cezaevinde bulunan 30 yaşındaki Brit Jacome Ospina, 4 aydır pastacılık üzerine uzmanlaşmaya çalıştığını belirterek "Daha önce giyim ve dikim üzerine projelere de katıldım ve şimdi günde 15 saati aşkın çalışarak fırın işlerine kendimi adadım. İşimi çok severek yapıyorum, artık yeni bir mesleğe sahibim." ifadelerini kullandı.

Ospina, fırında çalıştığı süre içerisinde kendisine aylık 140 bin Kolombiya pesosu (35 ABD Doları) ödendiğini dile getirerek "Bu tür projeler bizim için çok önemli. Mesela ben dikiş projesindeyken ev hapsi verdiler ve evimin yanında giyim atölyesi vardı. 2 sene orada kaldım ve çocuk sahibi oldum. Bebeğim şimdi 18 aylık ve onu her ay görüyorum." dedi.

"Hem meslek ediniyoruz hem de cezamız azalıyor"

Projeye 7 ay önce katıldığını belirten 49 yaşındaki Margarita Rozo, 5 yıldır cezaevinde bulunduğunu bildirdi.

Rozo, pastanenin kek ve pasta bölümünde çeşitli tarifler öğrendiğini anlatarak "Başarılı olduğumuz takdirde bize kurs sertifikası veriliyor, 3 ay çalıştığımızda ise cezamız 15 gün azalıyor. Hayalim, çıktığımda küçük bir pastaneye sahip olabilmek. Hem meslek ediniyoruz hem de cezamız azalıyor." diye konuştu.

Nubia isimli başka bir mahkum da pastanenin ekmek ve hamur bölümünde çalıştığını belirterek sıfırdan yeni bir meslek edinmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Yaşının 50'yi geçtiğini vurgulayan Nubia, hapisten çıktıktan sonra öğrendiklerini çocuklarıyla ve torunlarıyla paylaşacağını kaydetti.

"Bir önceki hapishanede yatak yokluğundan yerde yattım"

Fuhuştan hüküm giyen 33 yaşındaki Jenny Carolina Achiardy ise kuaförlük projesi vesilesiyle yeniden hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.

Achiardy, saç ve tırnak bakımı ile kuaförlük üzerine farklı stiller öğrendiklerini belirterek "Bizi işimizi daha iyi yapmak, bilgi sahibi olmak, iyi insan olmak için titiz yetiştiriyorlar. Bir önceki hapishanede yatak yokluğundan uzun süre yerde yattım. Burada bu projeye katılarak cezaevinden çıktıktan sonra yepyeni bir hayata başlayacağım." diye konuştu.