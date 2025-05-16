Kolombiya'da Kaçırma ve Cinayet Şüphesi: 13 İşçi Öldürüldü

Kolombiya'da Kaçırma ve Cinayet Şüphesi: 13 İşçi Öldürüldü
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Kolombiya polisi, Peru'daki altın madeninde 13 işçiyi kaçırıp öldürdüğünden şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı. Miguel Antonio Rodriguez Diaz, iki ülke arasında yapılan ortak operasyonla yakalandı.

Kolombiya'da polis, komşu ülke Peru'daki bir altın madeninde çalışan 13 işçiyi kaçırdıktan sonra öldürdüğünden şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Peru İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, maden işçilerini kaçırıp öldürdüğünden şüphe edilen Miguel Antonio Rodriguez Diaz'ın, iki ülke ve Interpol arasında yapılan ortak operasyon sonucu Kolombiya'nın Medellin şehrinde yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin "organize suç, adam kaçırma ve cinayet" ile suçlandığı aktarılan açıklamada, Diaz'ın en kısa sürede Peru'ya iade edileceği kaydedildi.

Peru'nun kuzeyinde, 4 Mayıs'ta, yasa dışı madencilikle bağlantılı silahlı bir grup tarafından kaçırılan 13 madencinin cesedi bulunmuştu. Bunun ardından Devlet Başkanı Dina Boluarte, cesetlerin bulunduğu Pataz kasabasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Boluarte ayrıca, bölgede bir askeri üs kurulacağını ve tüm madencilik faaliyetlerinin 30 gün boyunca askıya alındığını açıklamıştı.

Güney Amerika ülkesi Peru, dünyanın önde gelen altın üreticileri arasında yer almasına rağmen yasa dışı madencilik ve organize suçla mücadelede ciddi zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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