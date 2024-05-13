Kolombiya'da kaçırılan 5 kişi serbest bırakıldı

Kolombiya'da geçen hafta eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerince (FARC) zorla alıkonulan 2'si savcılık görevlisi toplam 5 kişi serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, kaçırılan 5 kişinin özgürlüğüne kavuştuğunu teyit etti.

Petro, kaçırılanların Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerine teslim edildiğini ve bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Centralden (EMC) yapılan açıklamada, "Ulusal hükümetle diyalog kanallarının kurulmasında kolaylaştırıcı rol üstlenen ICRC, Birleşmiş Milletler (BM) Doğrulama Misyonu ve Ombudsman Ofisine teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

İkisi savcılık görevlisi toplam 5 kişi Cauca yönetim bölgesine bağlı kırsalda araçlarında seyahat ederken EMC'ye bağlı Dagoberto Ramos cephesi üyelerince kaçırılmıştı.

EMC

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.