Kolombiya'da İşçi Hakları Referandumu Senato Tarafından Reddedildi

Kolombiya'da İşçi Hakları Referandumu Senato Tarafından Reddedildi
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun işçi haklarına dair halk oylaması talebi, Senato'da 49 oyla reddedildi. Hükümet ve muhalefet arasında sert tartışmalara yol açan oylama sonuçları, hükümetin işçi hakları reformunu sekteye uğrattı.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin işçi haklarına ilişkin 12 sorudan oluşan halk oylaması talebi, Senato tarafından kabul edilmedi.

Sol görüşlü hükümetin hazırladığı işçi haklarına dair 12 sorudan oluşan referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedildi.

Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken iktidar partisi milletvekilleri ise oylamanın hileli olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Senato Başkanı Efrain Cepeda'ya "sert" tepki göstererek halka protesto çağrısında bulundu.

Petro, oylama sürecinin adil olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Referandum çökmedi, tıpkı 19 Nisan 1970'te olduğu gibi sahtekarlıkla engellendi. Senatör Efrain Cepeda, çoğunluk oylarının geldiğini bildiği halde oylamayı kapattı. Bir düzenbazlıkla karşı karşıyayız ve bu kararı halk vermeli."

Ordu ve polisi, gösteri yapmak isteyen halkı korumaya çağıran Petro, "Bir sonraki adımı atmak üzere; işçi merkezlerinin, köylü koordinasyonunun, topluluk eylem konseylerinin, mahalle gençlik komitelerinin ve yerli hareketinin bir araya gelmesini öneriyorum." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Armando Benedetti de Senato Başkanı Cepeda'yı eleştirerek "Cepeda ve genel sekreter, halk istişaresini engellemek için etik dışı ve ahlaktan yoksun şekilde suç işlemişlerdir." ifadesini kullandı.

"Bu gerçek bir mucize"

Muhalefetteki Demokratik Merkez Partisi Senatörü Paloma Valencia ise kararı, "Biz kazandık. Tanrı bizimle! Bu, gerçek bir mucize." sözleriyle değerlendirdi.

Aynı partiden María Fernanda Cabal ise Petro hükümetini hedef alarak "Bugün Kolombiya'daki işçilerin geleceği belirlendi. Petro, yavaş yavaş, bu demokrasinin katlandığı acı bir hatıra olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basının değerlendirmesi

Kolombiya basınına göre, bu sonuç muhalefet için bir zafer, hükümet içinse ciddi bir siyasi yenilgi anlamına geliyor.

Senato'nun reddi, hükümetin işçi haklarına dair 12 maddelik paketini halk oylamasına götürme planlarını sekteye uğrattı.

Buna karşın, daha önce rafa kaldırılan iş reformunun yeniden gündeme alınması, hükümetin bu alandaki hedeflerini gerçekleştirme umudunu canlı tutuyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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