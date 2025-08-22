Kolombiya'da İHA Saldırısı: 12 Polis Hayatını Kaybetti

Kolombiya'da insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 12 polis öldü, 5 polis yaralandı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon icra eden polis helikopteri, İHA ile saldırıya uğradı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre düşen helikopterde bulunan 12 polisin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını duyurdu.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.