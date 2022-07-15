Kolombiya'da heyelanın vurduğu okulda 3 çocuk öldü Kuzey ve batı kesimlerinde şiddetli yağışların sürdüğü Kolombiya'nın dağlık Medellin kentinde heyelanın vurduğu ilkokulda 3 çocuk hayatını kaybetti. Kuzey ve batı kesimlerinde şiddetli yağışların sürdüğü Kolombiya'nın dağlık Medellin kentinde heyelanın vurduğu ilkokulda 3 çocuk hayatını kaybetti. Medellin şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktaki La Lejia köy okulunun bulunduğu bölgede dün heyelan meydana geldi. Teneffüste okulun kafeteryasında oturan 20 çocuk, dağlık alandan kayan toprağın altında kaldı. Çocukların çoğu yaşanan felaketten yara almadan kurtulurken, 6 yaş altı 3 çocuk yaşamını yitirdi. Yetkililer, toprak altından çıkarılan 2 çocuğun ise hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı. Dün, şehrin bir başka bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında da 2 kişinin öldüğü bildirildi. AA / Şeyma Uzundere - Güncel Kolombiya Çocuk Güncel Haberler

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