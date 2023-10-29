Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, valilik ve yerel seçimler için bugün sandık başına gidecek.

Kolombiya'da halk, valilik ve yerel seçimler için bugün sandığa gidecek

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, valilik ve yerel seçimler için bugün sandık başına gidecek.

Seçimde 1102 belediye başkanı, 32 yönetim bölgesinin valisi, 12 bin 72 belediye meclis üyesi, 418 siyasi temsilci ve 6 bin 885 kent meclis üyesi için oy kullanılacak.

Oy kullanma işlemi, yerel saatte 08.00-16.00'da yapılacak.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin verilerine göre, başkent Bogota'da Yeni Liberalizm partisi adayı Carlos Fernando Galan, ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise eski cumhurbaşkanı adayı Federico Gutierrez önde görünüyor.

Kolombiya basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun desteklediği sol ittifak adaylarının belediye seçimlerinde başarılı olamayacağı ancak valilik seçimlerinde birkaç eyaleti alabileceği yönünde değerlendirme yapılıyor.

Ülkedeki bazı kesimler, valilik ve belediye seçimlerini Petro hükümetinin performansının ölçülmesi açısından ciddi bir sınav olarak görüyor.