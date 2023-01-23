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Kolombiya'da geçen yıl 215 insan hakları savunucusu öldürüldü

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Kolombiya'da geçen yıl 215 insan hakları savunucusu öldürüldü

Kolombiya'da 2022'de 215 insan hakları savunucusu cinayete kurban gitti.

Kolombiya'da 2022'de 215 insan hakları savunucusu cinayete kurban gitti.

Kolombiya Ombudsman Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2022, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devletle barış anlaşması imzaladığı 2016'dan bu yana en yüksek sayıda insan hakları savunucusunun öldürüldüğü yıl olarak kayda geçti.

Ülkede 2022'de 215 insan hakları savunucusu öldürüldü.

Cinayetler en çok uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı madencilik gibi alanlarda yoğunlaşan organize suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde işlendi.

Kolombiya'da 2021'de 145 insan hakları savunucusu öldürülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2016-2021 yıllarında Kolombiya'da 560'tan fazla insan hakları savunucusu cinayete kurban gitti.

Kaynak: AA / Güncel

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