Kolombiya'da FARC muhalifleri hükümetle barış müzakerelerinin başlayacağını belirtti

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) muhalifi el Estado Mayor Central (EMC), hükümetle barış görüşmelerinin 16 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

Caqueta yönetim bölgesine bağlı Casa Roja köyünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile EMC liderleri, 16 Mayıs'ta Kolombiya hükümetiyle barış masasının kurulacağını bildirdi.

EMC sözcülüğünden yapılan açıklamada da barış müzakerelerine hazır olunduğu belirtilerek, "Egemen güç halkımızın da katılımıyla Ulusal hükümete bağlı delegasyon ile heyetimiz arasında 16 Mayıs'ta diyaloğa başlayacağımızı herkese duyurmak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun siyasi zaferine değinilen açıklamada, onurlu bir yaşamın her türlü politik çıkarın üzerinde olduğu ve yeni neslin şiddetten uzak tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kolombiya basınında çıkan haberlerde ise hükümetin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı ancak müzakerelere olumlu baktığı bildirildi.

Kasım 2016'da devlet ile FARC arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından EMC silahlı grubunun lideri Ivan Mordisco sürece muhalefet ederek barış anlaşmasına katılmamıştı.

EMC, hükümetle halihazırda barış görüşmeleri sürdüren Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensuplarına da seslenerek, EMC ile ELN arasında uzun yıllardır süren çatışmanın son bulmasını istemişti.

6 aylık ateşkes anlaşması

Cumhurbaşkanı Petro, 2 Ocak'ta silahlı isyancı örgüt ELN ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Ateşkes yapılan silahlı örgütler, ELN, Marquetalia Merkez Komutanlığı, el Estado Mayor Central (EMC), Kolombiya Gaitanista Öz Savunma Kuvvetleri ve Sierra Nevada Öz Savunma Kuvvetleri.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2021'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde ülkede topyekun barış politikası uygulayacağı vaadinde bulunmuştu.