Kolombiya'da eski FARC örgütünün 22 üyesine savaş suçları suçlaması

Kolombiya'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütünün 22 üyesi, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham ediliyor.

Ulusal basına göre, Özel Barış Yargısı (JEP), eski FARC örgütünün 22 üyesine, 1993-2016 yılları arasında işlendiği öne sürülen çok sayıda suçlama yöneltti.

JEP tarafından yapılan açıklamada, yürütülen çalışmanın en üst düzey sorumluların kimliğinin, kaçırma politikalarının farklı bölgelerde nasıl uygulandığının ve bu uygulamaların mağdurlar, topluluklar ile bölgeler üzerinde sebep olduğu farklı etkilerin tespit edilmesini sağladığı belirtildi.

Hükümet ile FARC arasında yarım yüzyılı aşkın süren çatışmaları sona erdiren barış anlaşmasının en kritik uygulama mekanizmalarından biri olan JEP, FARC'ın sistematik biçimde gerçekleştirdiği adam kaçırma eylemlerini incelediği "makro vaka 01" başlıklı soruşturmayı tamamladı.

JEP'ye göre, suçlanan kişiler yalnızca rehin alma ve ağır biçimde özgürlükten yoksun bırakma fiillerinden değil, aynı zamanda esaret sırasında işlenen cinayet, zorla kaybetme, işkence, zalimane muamele, cinsel şiddet, köleleştirme ve zorla yerinden etme gibi diğer ağır suçlardan da sorumlu tutulacak.

Yaklaşık 7 yıldır devam eden soruşturmalar kapsamında, yüzlerce mağdurun ifadesinin alındığı ve bu süreçte çok sayıda delilin değerlendirildiği bildirildi.

JEP, şimdiye kadar FARC'ın adam kaçırma politikasından sorumlu toplam 63 üst düzey faili tespit etti.

Örgütün 22 eski üyesinin, kendilerine yöneltilen suçlamaları yazılı olarak kabul etmeleri ya da reddetmeleri için 30 iş günü süreleri bulunuyor.

Suçlamaları kabul edip tüm gerçeği ortaya koymaları halinde dosya, fiili özgürlük kısıtlamaları da içeren yaptırımların uygulanması için Barış Mahkemesi'ne sevk edilecek.

Suçlamaların reddedilmesi durumunda ise süreç Soruşturma ve İddia Birimi'ne devredilecek ve söz konusu kişiler 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

JEP

Kolombiya hükümeti ve FARC arasında 24 Kasım 2016 tarihinde imzalanan ve daha sonra Senato ve Meclis'te de onaylanan barış anlaşmasının en önemli uygulama organlarından olan JEP, ülkede af yasasından yararlanamayan FARC militanları, ordu mensupları ve paramiliter güçleri yargılamakla yetkili.

Ayrıca anlaşmaya göre, örgüt mensuplarının sorunsuz bir şekilde siyaset yapabilmeleri için JEP'ten geçmeleri gerekiyor.