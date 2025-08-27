Kolombiya'da EMC'ye Yönelik Operasyonda 30 Üye Öldürüldü

Kolombiya ordusunun, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından ayrılan silahlı grup Estado Mayor Central'e (EMC) yönelik operasyonunda 30 kişi öldü.

Ulusal basında çıkan habere göre, operasyon Guaviare yönetim bölgesine bağlı El Retorno kırsalında gerçekleştirildi.

Çatışmada 30 EMC üyesi etkisiz hale getirildi.

Polis ve Silahlı Kuvvetlerin Özel Operasyonlar Ortak Komutanlığı (CCOES), yaklaşık 5 aylık istihbarat çalışmasının ardından yapılan operasyonda öldürülenler arasında iki üst düzey elebaşının da bulunduğunu açıkladı.

CCOES, EMC'ye son dönemde ağır darbeler vurulduğunu ve operasyon kapsamında durdurulan bir kamyonda 8 bin 432 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini bildirdi.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre, 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.