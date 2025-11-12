Haberler

Kolombiya'da EMC'ye Yönelik Operasyonda 25 Ayrılıkçı Etkisiz Hale Getirildi

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, eski FARC üyelerinden oluşan Estado Mayor Centrale (EMC) grubuna büyük bir darbe vuruldu. 25 EMC üyesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçleri herhangi bir kayıp vermedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ayrılıkçılarından oluşan Estado Mayor Centrale (EMC) yönelik operasyonda 25 kişi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Petro'nun talimatıyla asker ve polis, ülkenin Guaviare yönetim bölgesine bağlı kırsal bölgede EMC üyelerine hedef alan ortak bir operasyon icra etti.

Operasyonda silahlı 25 EMC üyesi etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmadı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Guaviare bölgesinde gerçekleştirilen geniş çaplı askeri operasyonda, "Ivan Mordisco" adıyla bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği silahlı gruplara son yılların en büyük darbelerinden birinin vurulduğunu açıkladı.

Operasyonlarda 23 tüfek, 3 havan, 62 el bombası, 59 binin üzerinde farklı kalibrede mermi ile 50 mayının ele geçirildiğini belirten Sanchez, "Silahlı kuvvetlerimiz ve ulusal polisimiz, son yılların en kararlı operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Halkımıza ve güvenlik güçlerimize yöneltilen tehditlere güçlü bir yanıt verildi." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Guaviare bölgesinde faaliyet gösteren bu silahlı yapıların zorla yerinden etme, alıkoyma, adam kaçırma, gasp, terör eylemleri ve çocukların silah altına alınması gibi suçlardan sorumlu olduğunu belirtti.

EMC

Ivan Mordisco'nun yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yasa dışı yollarla finansman sağlıyor.

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

