Kolombiya'da Ekstrem Turizmin Yeni Gözdesi: El Hayal Ekolojik Parkı

Kolombiya'nın kalbinde, dağların arasına asılı bir güzellik gibi uzanan asma köprüler, panoramik manzarasıyla ekstrem turizm meraklılarının yeni gözdesi haline geldi.

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Santa Sofia kasabasında, El Hayal Ekolojik Parkı'nın kalbinde yer alan bu devasa asma köprüler, hem mühendisliğiyle hem de manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kolombiya'nın And bölgesinde, İspanyolların bölgeye gelişinden önce yaşamış, altın işçiliği ve doğa inançlarıyla tanınan yerli uygarlık Muisca topluluklarının kullandığı mağaralar da El Hayal Ekolojik Parkı'nda ziyaret edilebiliyor.

Doğa severler, biri 162 metre uzunluğundaki Tibet Köprüsü, diğeri ise 234 metre uzunluğundaki yükselen tüp köprüden geçerek orman örtüsünün üzerinde Boyaca'nın engebeli ve etkileyici manzarasını seyrediyor.

Kolombiya'nın kalbinde asılı kalan bir güzellik olarak adlandırılan bu köprüler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sürdürülebilir turizmin öncüsü

Parkın içinden geçen Guatoque Deresi ve Moniquira Nehri'nin oluşturduğu kanyon, bölgenin doğal güzelliğini tamamlıyor ve macera rotalarının başlangıç noktası olarak öne çıkıyor.

Kolombiya'da macera turizmin simgelerinden birine dönüşen El Hayal Ekolojik Parkı, sunduğu imkanlarla Kolombiya'da sürdürülebilir turizmin öncülerinden biri haline geldi.

Spor meraklıları için yürüyüş parkurları, yerel bitki ve hayvan türlerini gözlemleme alanları ile doğa sporları tesisleri de bulunuyor.

Asma köprülerin güvenliği

Uzmanlar, asma köprülerin tasarımının, kullanıcı güvenliğini sağlamak ve yükseklikle gelen heyecanı korumak amacıyla titizlikle planlandığını belirtiyor.

Bu geçitler, adrenalin tutkunları için hem fiziksel hem zihinsel bir meydan okuma anlamı taşıyor.

Parkın etkisi eğlence sınırlarını aşarak bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

Turist akını sayesinde Santa Sofia ve çevresinde istihdam artarken, restoran, konaklama ve el sanatları dükkanları gibi yerel işletmeler de güçleniyor.

Santa Sofia kasabası birçok mekana ev sahipliği yapıyor

Moniquira Nehri üzerindeki Paso del Angel (Meleğin Geçidi), yöresel efsanelerle çevrili Hoyo de La Romera adlı doğal çöküntü, yerli halkın tapınak ve tünel olarak kullandığı Indios ve Las Chaparas mağaraları ile sömürge döneminde Muisca yerlilerinin sığınağı olan Hayal Şelalesi bölgenin dikkat çeken durakları arasında yer alıyor.

Parkta bisiklet parkuru, gökyüzü hamakları ve dağ iniş rotası, macera severlere doğayla iç içe heyecan dolu bir deneyim sunuyor.

Kasabanın yeşil tepeleri ve çevresindeki doğal parkurlar, doğayla baş başa kalmak isteyenler için sıra dışı bir kaçış noktası olarak ifade ediliyor.

AA muhabirine konuşan El Hayal Ekololjik Parkı yöneticisi Paola Bustos, parkın yapısı ve kültürel önemini anlattı.

Bustos, ekolojik parkın ana rotasının 2 kısımdan oluştuğunu belirterek, "Birincisi, Muisca topluluğunun yaşadığı dağ bölgesidir. Temel hedefimiz, Muisca yerlilerinin kültürünü koruma altına almaktır." ifadesini kullandı.

"Şelalenin arka tarafında 'Aslan Kayası' yer alıyor"

Dağ gezisinin ardından ziyaretçilerin Muisca halkı için kutsal kabul edilen bir şelaleye ulaştığını aktaran Bustos, "Şelalenin arka tarafında 'Aslan Kayası' yer alıyor. Özellikle bazı filmlerdeki kaya oluşumlarına benzerliğiyle dikkati çekiyor." şeklinde konuştu.

Parktaki köprülerin amacının ziyaretçilere orman örtüsünün üzerinde yürüme hissi yaşatmak olduğunu vurgulayan Bustos, şunları kaydetti:

"Tibet Köprüsü'nden sonra gelen asma merdiven, Kolombiya'daki en uzun asma yapı olmasının yanı sıra dik eğimi ve yüksekliği nedeniyle ziyaretçiler tarafından 'Gökyüzüne Merdiven' olarak adlandırılıyor. Ziyaretçilerimizin kendilerini kartal gibi özgür hissetmelerini istiyoruz. Güvenlik bizim için öncelikli. Ziyaretçilerin fiziksel bütünlüğünün zarar görmemesi için her ayrıntıya özen gösteriyoruz." dedi.

"Bu alanlarda kendilerini daha güçlü hissediyorlardı"

El Hayal Ekolojik Parkı çalışanlarından Estefania Rodriguez ise parkın Muisca topluluğu açısından taşıdığı önemi hatırlatarak, "Bir grup Muisca halkının bu bölgede yaşadığı ve uzun yürüyüşler yaptığı biliniyor. Mağaralar, onlar için hem barınak hem de ruhsal güç kaynağıydı. Bu alanlarda kendilerini daha güçlü hissediyorlardı." diye konuştu.