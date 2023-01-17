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Kolombiya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Kolombiya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kolombiya'nın güneyinde ulusal polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Kolombiya'nın güneyinde ulusal polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Narino yönetim bölgesine bağlı Pan-Amerikan otoyolunda denetim yapan güvenlik güçleri, durdurulan iki kamyonette çok sayıda silah tespit etti.

Operasyonda, 33 tüfek, makineli silahlar, 185 şarjör, 3 tabanca, yasaklı silahlar, 7 uzaktan patlatma fünyesi, el bombaları, uydu iletişim radyoları ve 30 binden fazla mermi ele geçirildi.

Ulusal Polis Genel Müdürü General Henry Sanabria, basına yaptığı açıklamada, ele geçirilen silah miktarının son yıllardaki en yüksek sayı olduğunu bildirdi.

Kolombiya'da 2022'de yapılan operasyonlar kapsamında 15 bin 572 çeşitli silaha el konulurken, yılbaşından bu yana ise bu rakamın 345 olduğu kayıtlara geçti.

Ele geçirilen mühimmatın ise silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına ve bazı illegal silahlı gruplara verilmek üzere tedarik edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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