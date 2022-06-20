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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde solcu aday Petro yarışı önde götürüyor

AA - Sinan Doğan - Güncel
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde solcu aday Petro yarışı önde götürüyor

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, solcu aday Gustavo Petro yarışı önde götürüyor.

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, solcu aday Gustavo Petro yarışı önde götürüyor.

Seçimin 2. turunda yüzde 92'si açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Petro, yüzde 50,69 ile en çok oy alan aday oldu.

Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez ise yüzde 47,04 ile Petro'yu takip ediyor.

Seçimi kazanacak aday, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, düzenlediği basın toplantısında, seçimi takip etmek üzere 33 ülkeden 418 uluslararası gözlemcinin hazır bulunacağını belirtmişti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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