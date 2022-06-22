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Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçilen Petro, Biden ile dostane bir görüşme yaptığını söyledi

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçilen Petro, Biden ile dostane bir görüşme yaptığını söyledi

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden ile dostane bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden ile dostane bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Twitter hesabından Biden ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşan Petro, "Daha yoğun ve normal diplomatik ilişki yolunda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile çok dostane bir görüşme yaptım. Onun sözlerinde 'iki halkın yararına daha eşit ilişki' ifadeleri vardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque de Twitter'dan seçim zaferinden ötürü Petro'yu tebrik ettiğini belirterek, "Kolombiyalılar olarak bizler sandık başına gittik, görüşlerimizi dile getirdik ve demokrasiyi savunmak için kabul edilmesi gereken ilk şey, halkın söylemidir. Şeffaf ve etkin bir geçiş için desteğimi ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, seçim akşamı destekçilerine hitaben açıklamasında, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum." şeklinde konuşmuştu.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 ile ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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