Kolombiya'da Clan del Golfo ile Barış Müzakereleri Başladı

Kolombiya hükümeti ile ülkenin en büyük suç örgütü olarak kabul edilen Clan del Golfo arasında barış müzakerelerinin başladığı bildirildi.

Katar'ın başkenti Doha'da başlayan görüşmelerde, ilk aşamada taraflar arasında güvenin tesis edilmesi ve Clan del Golfo'nun etkin olduğu 5 bölgede pilot çalışmalar yapılması öngörülüyor.

Müzakerelere katılan hükümet heyetinin başkanı Alvaro Jimenez ile Clan del Golfo temsilcisi Luis Armando Perez, imzaladıkları ortak bildiriyle "barış süreci" olarak adlandırılan aşamaya resmen geçildiğini duyurdu.

Barış Komisyonu tarafından yayımlanan bildiride, silahlı örgütün "barışın inşasına doğru ilk adım" olarak başta çocuklar olmak üzere sivil halkın haklarına saygı göstermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

Uluslararası insani hukuka uyulacağının altı çizilen bildiride, suç örgütünün Kolombiya'nın 2026'da yapılacak seçimlerine müdahale etmeyeceği garanti edildi.

Clan del Golfo

Yerel medyada çıkan haberlere göre, uyuşturucu örgütü Clan del Golfo'nun 6 bin ila 9 bin arasında değişen silahlı üyesi bulunuyor.

Clan del Golfo, 17 Şubat'ta Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kasabası kırsalında askerlere silahlı saldırı düzenlemiş ve 4 askerin ölümüne neden olmuştu.

Kolombiya ordusunun son dönemlerde düzenlediği çok sayıda operasyonlarda örgüte ait yüksek miktarda kokaine ve cephaneliğe el konulmuştu.

Clan del Golfo'nun eski elebaşı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga David, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopterin yer aldığı, 650 polis ve ordu mensubunun 23 Ekim 2021'de düzenlediği "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Başkent Bogota'daki Dijin hapishanesinden alınan Otoniel, Catam askeri havaalanından "N110CP" numaralı özel bir uçakla New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.