Kolombiya'da Çalışma Reformu İçin Büyük Gösteriler

Kolombiya'da yüzlerce kişi Kongre'de görüşülen Çalışma Reformu yasa tasarısının kabul edilmesi için yürüyüş gerçekleştirdi.

Başta başkent Bogota olmak üzere birçok kentte toplanan sendikalar, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun yasa tasarısına verdikleri desteği dile getirdi.

Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, müzik ve sloganlar eşliğinde bulundukları şehrin meydanlarına kadar yürüdü.

Göstericiler, reformun kabul edilmemesi halinde tepkilerini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya platformundan yürüyüşlere ait görüntüler paylaşarak, Kongre üyelerine "duyarsız kalmayın" çağrısı yaptı.

Çalışma Bakanı Antonio Sanguino ise İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, fazla mesai ücretlerine ilişkin Senato'nun Dördüncü Komisyonu'nda 10 saatten fazla süren bir görüşme yapıldığını belirtti.

Sanguino, "Gece vardiyasının istisnasız tüm çalışanlar için saat 19.00'da başlaması onaylandı. Senato Genel Kurulu'nda bu saatin 18.00 olarak belirlenmesini tartışacağız." dedi.

Ne olmuştu?

Petro hükümetinin işçi haklarına ilişkin 12 sorudan oluşan halk oylaması talebi, Senato tarafından kabul edilmemişti.

Sol görüşlü hükümetin hazırladığı işçi haklarına dair 12 sorudan oluşan referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedilmişti.

Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken iktidar partisi milletvekilleri ise oylamanın hileli olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Senato Başkanı Efrain Cepeda'ya "sert" tepki göstererek halka protesto çağrısında bulunmuştu.

Petro, daha sonraki günlerde yaptığı çeşitli açıklamalarda, referandum taleplerini Senato'ya yeniden göndereceklerini duyurmuştu.