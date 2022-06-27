Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü - Haberler

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Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü

Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı.

Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü.

Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu.

Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı.

Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.

Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor." denildi.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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