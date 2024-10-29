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Kolombiya'da Biyolojik Çeşitlilik Konferansı Başladı

Kolombiya'da Biyolojik Çeşitlilik Konferansı Başladı
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Kolombiya'nın Cali kentinde 21 Ekim'de başlayan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda, 190 ülkeden delegasyonlar ve 20 bin davetli biyolojik çeşitlilik ve korunması için somut önlemleri tartışıyor.

Kolombiya'da 21 Ekim'de başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda (COP16), biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesine yönelik somut önlemler ele alındı.

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen konferansa 190 ülkeden delegasyonların yanı sıra yaklaşık 20 bin davetli katılıyor.

Ulusal basına göre, COP16'nın son haftasındaki biyolojik çeşitlilik tartışmaları sonucu kritik ve somut kararların alınması bekleniyor.

Zirve kapsamında gün boyunca birçok konu ele alınırken Küresel Biyolojik Çeşitlilik Fonu'na yapılacak yatırımların tanımı, genetik kaynaklara adil erişim ve bu kaynakların paylaşımı öne çıkan başlıkların arasında yer aldı.

Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin olan Brezilya ve Kolombiya, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde Afro-Kolombiyalıların haklarının tanınmasını amaçlıyor. Bu hedefin kapsayıcı bir diyalog sonucunda şekillendiği bildiriliyor.

Yerli topluluk temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda özellikle Amazon Ormanları'nın korunması ve yerli haklarının güvence altına alınması konularında çözüm önerileri üzerine görüşmeler yapıldı.

Kolombiya, Brezilya'nın ardından dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ikinci ülkesi olarak öne çıkıyor ve COP16 Zirvesi'nin burada düzenlenmesi bu açıdan önem taşıyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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