Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu Güncel Haberler Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, sahipsiz bir kamyonetin içinde 4 cesedin bulunduğu tespit edildi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, sahipsiz bir kamyonetin içinde 4 cesedin bulunduğu tespit edildi. Başkent Bogota'nın kuzeyinde, terk edilmiş halde bulunan bir kamyonetten cesetler çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin biri kadın dört kişiye ait olduğunu belirledi. Yetkililer, bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tespit etti. Cesetler kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürülürken, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Güney Amerika Kolombiya Güncel Haberler

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